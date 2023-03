Apex Legends: Franchise soll es noch die nächsten 15 Jahre geben

Bei Respawn Entertainment will man noch über viele Jahre hinweg an Apex Legends arbeiten. Der Entwickler hat daher in Madison, Wisconsin ein drittes Studio eröffnet, wie Vice President Greg Wilson in einem Interview erzählt.

Der auch als General Manager für das Apex Legends-Franchise verantwortliche Wilson sprach über die Schwierigkeit, laufend Content für den kostenlos spielbaren Battle Royale Shooter produzieren zu müssen,

„Inhalte in dem Umfang und Tempo zu produzieren, wie es Apex erfordert, ist keine leichte Aufgabe. Deshalb arbeiten wir ständig daran, mehr Talent, mehr Erfahrung, mehr Ideen und mehr Fähigkeiten einzubringen“, so Wilson.

Wichtig sei demnach auch die Gesundheit der Mitarbeiter. Daher denkt man langfristig, was zum neuen Studio führte, welches Ryan Burnett geleitet wird. Bei Respawn soll es Apex Legends 15 Jahre oder länger geben.

„Die Gesundheit des Teams hat für uns oberste Priorität, denn wir sind auf Langfristigkeit bedacht. Wir glauben an Apex als ein Franchise-Unternehmen, das es noch 10, 15 Jahre oder länger geben wird, und wir freuen uns darauf, dies zu erreichen. Um das zu erreichen, können wir nicht einfach alles auf eine Karte setzen, uns ausbrennen und nicht bereit sein, das auf lange Sicht zu tun.“

Auch wenn der Fokus für das neue Studio auf Apex Legends liegen wird, so kann es in Zukunft auch Unterstützung bei künftigen Projekten sein.