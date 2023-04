ARK: Survival Ascended: Next-Generation-Remaster im Bundle mit Ark 2

ARK: Survival Ascended (ASA) ist ein Next-Generation-Remaster des beliebten ARK: Survival Evolved, das sich die Leistung der Unreal Engine 5 (UE5) zunutze macht. Es wird im August 2023 für Xbox Series S/X, PC (Windows/Steam) und PlayStation 5 erscheinen.

Das Basisspiel wird die Insel, ein überarbeitetes Survival of the Fittest und alle „Non-Canon“ DLC-Karten (die im Laufe der Zeit hinzugefügt werden) enthalten.

Xbox Series S/X- und PC-Spieler werden die Möglichkeit haben, das ARK Respawned-Bundle zu erwerben. Dieses Bundle beinhaltet ARK: Survival Ascended und ARK 2 zum Preis von 49,99 Euro. Dieses Bundle wird ab Ende August für bis zu 1 Jahr erhältlich sein (danach werden ARK: Survival Ascended und ARK 2 separat verkauft). Zusätzlich bietet das Paket den Spielern Zugang zu einer exklusiven, einmonatigen Closed-Beta von ARK 2, bevor der Rest der Öffentlichkeit davon erfährt.

Zum Start von ARK: Survival Ascended werden die Spieler Zugang zu The Island, Scorched Earth und dem neuen, überarbeiteten Spielmodus Survival of the Fittest haben.

RK: Survival Ascended wird außerdem die folgenden Verbesserungen und Erweiterungen enthalten:

Überarbeitung der Unreal Engine 5 mit Nanite, Lumen und RTXDI

Dynamisches Wasser und interaktives Blattwerk

Plattformübergreifender Multiplayer Dazu gehören plattformübergreifende Konten und Cross-Progression, Cross-Voice-Chat & Freunde, etc. Unabhängig davon, auf welcher Plattform ASA gestartet wird, ist der Zugang zu jedem Konto, Charakter, Dinos und Gegenständen auf einer anderen Plattform möglich.

Plattformübergreifendes Modding Studio Wildcard hat sich für eine Partnerschaft mit Overwolf, dem führenden Anbieter von Modding-Plattformen, entschieden, um das branchenweit erste plattformübergreifende Modding-Erlebnis einzuführen, bei dem Mods, die auf dem PC erstellt wurden, über ein benutzerdefiniertes Modding-Backend direkt auf die Konsolen der Endbenutzer übertragen werden.

Premium Modding-Markt: Mod-Ersteller werden optional in der Lage sein, Preispunkte für ihre Mods festzulegen (wobei 50% des Preispunktes an den Mod-Autor gehen). Alle Mods werden von Overwolf und Studio Wildcard auf Qualität und Wert geprüft. Der Restbetrag wird für die Infrastruktur verwendet, die Overwolf benötigt, um die Mods zu unterstützen, zu verwalten und an die Konsole zu liefern.

Das Überleben des Stärkeren (Survival of the Fittest)

SOTF wird als neuer, vollständig unterstützter Spielmodus in ASA integriert werden. Es wird ein eigenes Entwicklerteam geben, das weiterhin an Gameplay-Änderungen, mechanischen Verbesserungen, Lebensqualität, Karten und Balance-Anpassungen arbeiten wird. Der Modus wird mit einem exklusiven ARK: Survival Ascended-Update überarbeitet, das Folgendes beinhaltet:

Upgrade auf UE5 mit vollständiger Cross-Plattform- und Cross-Modding-Unterstützung

SOTF-Karte „Verbrannte Erde“

Matchmaking-Warteschlange

Charakter- und Kreaturenanpassung mit Kosmetika

Viele Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Balance und Funktionalität

Verbesserte Grafik im gesamten Spiel.

Neu gestaltete Feiertagsereignisse, die als Mods veröffentlicht werden, damit sie immer spielbar sind!

Neue Inhalte, QoL-Verbesserungen, Balance- und Gameplay-Änderungen.

Zusätzlich gibt es ein neues Erweiterungspaket für ARK: Survival Ascended, das im 4. Quartal 2023 erhältlich sein wird. Dieser DLC wird vier neue Kreaturen enthalten, weitere Details werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.