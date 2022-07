As Dusk Falls: Details zum Multiplayer und barrierefreien Optionen

Autor:, in / As Dusk Falls

Kurz vor der Veröffentlichung des interaktiven Dramas As Dusk Falls verrät der Entwickler mehr zum Multiplayer und den Optionen zum barrierefreien Spielen.

In einer Woche wird Interior Nights As Dusk Falls für Xbox und PC veröffentlichen. Jetzt teilte der Entwickler weitere Informationen zum Spiel mit. Darunter zum Multiplayer und den Funktionen für das barrierefreie Spielen.

Multiplayer

Das interaktive Drama könnt ihr sowohl lokal oder online im Koop spielen. Wobei ihr beides auch miteinander kombinieren könnt.

Im lokalen Koop können bis zu acht Spieler gemeinsam spielen, in dem sie zusätzliche Eingabegeräte (Begleit-App, Controller) nutzen.

Beim Online-Koop könnt ihr Freunde einladen und mit ihnen spielen, wenn sie das Spiel ebenfalls besitzen und eine Xbox LIVE Goldmitgliedschaft haben.

Ihr könnt weiterhin euer eigenes Spiel hosten und dabei problemlos sowohl Freunde online einladen oder sie lokal hinzufügen, wenn sie die Begleit-App oder einen Controller benutzen.

Mit Freunden oder allein spielbar

Wichtig zu erwähnen ist, dass das Spiel keine Matchmaking-Funktion hat. Es gibt keine Funktion, bei der ihr automatisch mit anderen für ein Spiel verbunden werdet, sondern müsst Freunde gezielt einladen oder selbst eingeladen werden.

Da As Dusk Falls Cross-Play mit allen Plattformen (Xbox Series X|S, PC, Cloud) unterstützt, könnt ihr auch mit Freunden spielen, die nicht auf eurer bevorzugten Plattform sind. Ihr könnt aber auch Solo spielen und trefft dabei alle Entscheidungen selbst.

Neben den oben genannten Möglichkeiten könnt ihr als Streamer auch die Broadcasting-Funktion nutzen und das Spiel über Twitch streamen und spielen. Dann nehmen die Zuschauer im Chat an den Entscheidungen teil und stimmen ab.

Bei Nutzung von Twitch könnt ihr nicht mit Freunden spielen, sondern nur allein.

Entscheidungen müssen getroffen werden

Wie der Entwickler erklärt, arbeiten die Spieler zusammen und müssen Entscheidungen treffen. Dabei hat jeder eine gleichberechtigte Stimme, die die Handlung und Geschichte beeinflusst.

Die Entscheidung mit den meisten Stimmen gewinnt. Bei Gleichstand entscheidet der Zufall.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Entscheidung aufzuheben und mit der eigenen zu überschreiben. Wie viele Überschreibungsmöglichkeiten Spieler haben, legt der Host des Spiels vorher fest. Nutzt ein Spieler die Aufhebung, wird automatisch die Entscheidung getroffen, die er zuvor getroffen hat. Allerdings kann wiederum ein anderer Spieler genauso seine Überschreibung gelten machen.

Begleit-App als Alternative zum Controller

Wenn ihr As Dusk Falls lokal mit Freunden vom Sofa aus spielt aber nicht ausreichend Controller habt, könnt ihr auch die kostenlose Begleit-App für iOS oder Android herunterladen. Damit könnt ihr genauso wie mit einem Controller die Quick Time Events und Abstimmungen vornehmen.

Wichtig ist dabei, dass ihr im selben WLAN-Netzwerk seid, wie das Spiel.

Die Mitspieler im lokalen Koop benötigen keine Kopie des Spiels.

Barrierefreie Funktionen

Immer mehr Entwickler machen sich Gedanken um Funktionen für das barrierefreie Spielen. Auch Interior Night hat diese in As Dusk Falls integriert, damit so viele Spieler wie möglich Zugang dazu haben.

Die Funktionen zur Barrierefreiheit erreicht ihr über das Hauptmenü unter Einstellungen sowie über das Pausenmenü, wenn das Spiel bereits läuft.

Übersicht der Funktionen zur Barrierefreiheit

Text-zu-Sprache-Einstellungen

Menüsprache: Ermöglicht das Vorlesen der Menü-Benutzeroberfläche durch das Bildschirmlesegerät.

Gameplay Narration: Ermöglicht das Vorlesen der Benutzeroberfläche im Spiel und wichtiger Gameplay-Elemente durch das Bildschirmlesegerät.

Text-zu-Sprache: Ermöglicht das Vorlesen von Chat-Text von anderen Spielern.

Sprache zu Text: Transkribiert den Audio-Chat zwischen Spielern.

Bildschirm-Benutzeroberfläche

Abflachung der Benutzeroberfläche für Auswahlmöglichkeiten: Wenn diese Option aktiviert ist, wird das leicht schräge Aussehen der interaktiven Auswahlmöglichkeiten entfernt, so dass sie auf dem Bildschirm flach erscheinen.

Nur Kleinbuchstaben: Stellt den Text der Benutzeroberfläche für Hotspots und Aktionsauswahlen so ein, dass nur Kleinbuchstaben verwendet werden.

Auswahlfarbe: Legt die Text- und Hintergrundfarben der Bildschirmauswahlen und der Hotspot-Benutzeroberfläche fest. Die Standardeinstellung ist weißer Text auf schwarzem Hintergrund.

Hintergrundoptionen: Ermöglicht es dem Spieler, die Hintergrundtransparenz der Benutzeroberfläche im Spiel einzustellen. Die Standardeinstellung ist teilweise transparent.

Gameplay-Anpassungen

Hotspot-Anzeigetyp: Ermöglicht es dem Spieler, alle Hotspots auf dem Bildschirm zu lassen, nachdem sie entdeckt wurden, oder sie alle von Beginn der Szene an erscheinen zu lassen.

Schnellaktionsarten: Ermöglicht es dem Spieler, Mashing-Interaktionen zu entfernen oder alle Interaktionen so einzustellen, dass nur ein Tastendruck erforderlich ist.

Verlängerter QTE-Timer: Alle Quick-Time-Events (QTE) haben einen 10-Sekunden-Timer zum Beenden. Für den Mash gibt es eine längere Zeitspanne, um die gleiche Menge an Mash auszuführen.

Entscheidungs-Timer: Ermöglicht es dem Spieler, die Timer in allen Entscheidungsszenen und zeitgesteuerten Hotspots zu deaktivieren.

Erweiterter Überbrückungstimer: Verlängert den Überbrückungstimer von 10 Sekunden auf 20 Sekunden.

Übertragungsmodus-Timer: Ermöglicht es dem Spieler, die Länge des Auswahltimers im Übertragungsmodus einzustellen.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten

Untertitel: Ermöglicht dem Spieler die Aktivierung von Untertiteln während des Spiels.

Bildunterschriften: Ermöglicht es dem Spieler, Textbeschreibungen für Soundeffekte im Spiel und nicht gesprochenen Ton zu aktivieren.

Untertitelgröße: Passt die Größe der Untertitel auf dem Bildschirm an.

Untertitel-Hintergrund: Ermöglicht es dem Spieler, die Transparenz des Untertitel-Hintergrunds einzustellen. Die Standardeinstellung ist teilweise transparent.

Untertitelfarbe: Ermöglicht es dem Spieler, die Textfarbe und die Hintergrundfarbe der Untertitel gleichzeitig einzustellen. Die Standardeinstellung ist weißer Text auf schwarzem Hintergrund.

Mauszeigerempfindlichkeit: Ermöglicht es dem Spieler, die Empfindlichkeit des Mauszeigers für das aktuelle Profil zu ändern.

Mauszeigergröße: Ermöglicht es dem Spieler, die Größe des Mauszeigers zu ändern.

Controller-Remapping: Ermöglicht dem Spieler, die Gameplay-Eingaben auf seinem Controller nach seinen Vorlieben umzuordnen. Die Anpassung der Eingaben ist nach Aktionen geordnet (z. B. Auswahl/Basis-Schnellaktion, Auswahl aufheben, Überschreiben, Schnellaktion).

Maus- und Tastatur-Neuzuordnung: Erlaubt dem Spieler, Gameplay-Eingaben auf der Maus und der Tastatur seinen Vorlieben entsprechend neu zuzuordnen. Die Eingabeanpassung ist nach Aktion geordnet (z. B. Auswahl/Basis-Schnellaktion, Auswahl aufheben, Überschreiben, Schnellaktion).

As Dusk Falls erscheint am 19. Juli für Xbox Series X|S und PC, inklusive dem Xbox und PC Game Pass sowie Windows und Steam. Ihr könnt das Spiel im Microsoft Store zum Preis von 29,99 Euro vorbestellen.