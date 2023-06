Assassin’s Creed Mirage: Details auf der Ubisoft Forward enthüllt

Während der Ubisoft Forward wurden zwei neue Trailer zu Assassin’s Creed Mirage

gezeigt, die einen eindrucksvollen Einblick in die ikonische Spielerfahrung geben, die das Spiel bieten wird.

Während die Spieler die Geschichte von Basim verfolgen, der sich vom Straßendieb zum Meisterassassinen entwickelt, werden sie gegen den Orden der Alten kämpfen und mehr über die albtraumhaften Visionen erfahren, die ihn heimsuchen.

Assassin’s Creed Mirage erscheint am 12. Oktober 2023 für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna sowie für Windows-PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store. Spieler können auch Ubisoft+ auf Xbox, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect abonnieren, um am Erscheinungstag Zugriff auf das Spiel zu erhalten.

Die Launch-Edition von Assassin’s Creed Mirage kann exklusiv bei Amazon vorbestellt werden und enthält neben dem Hauptspiel eine Karte von Bagdad und drei Lithografien.

Fans, die Assassin’s Creed Mirage vorbestellen, erhalten zum Start des Spiels eine Bonus-Quest namens „Die vierzig Räuber“, in der die Spieler die Geheimnisse der legendären Höhle von Ali Baba aufdecken.

Wenn man Dank des Features „History of Baghdad“ mehr historische Informationen erhalten und Bilder aus den Sammlungen renommierter Museen und Institutionen entdecken.

Mit 66 historischen Stätten in der Spielwelt von Assassin’s Creed Mirage ermöglicht „History of Baghdad“ eine forschungsbasierte Perspektive auf den Schauplatz und die Ära des Spiels. Alle Einträge werden im Codex des Spiels verfügbar sein.