Assassin’s Creed Mirage: Spiel erscheint früher und hat den Golstatus erreicht

Es gibt gleich doppelt gute Nachrichten zu Assassin’s Creed Mirage. Zuerst einmal hat das Team bekannt gegeben, dass das Spiel den Goldstatus erreicht hat. Außerdem hat man den Release-Termin vorgezogen.

Somit erscheint Assassin’s Creed Mirage jetzt schon am 5. Oktober 2023.

Assassin's Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early! 📀

On behalf of the entire team, we can't wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim.

Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX

— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 14, 2023