Assassin’s Creed Mirage: Spieldauer von 20 bis 30 Stunden

Assassin’s Creed Mirage ist fünfmal kürzer als Assassin’s Creed Valhalla und hat eine reine Spieldauer von 20 bis 30 Stunden, dies gab Ubisofts Lead Producer Fabian Salomon in einem Interview bekannt.

„Da wir bei Ubisoft intern viele Spieltests durchführen, ist das Teil unseres Prozesses. Wir wollen wirklich so nah wie möglich an die Spieler herankommen, daher können wir sagen, dass die letzten Spielzeiten, die wir erhalten haben, im Durchschnitt bei 20-23 Stunden liegen“, so Salomon.

„Das kann bis zu 25-30 Stunden für die Komplettisten gehen, und wir sagen, dass diejenigen, die das Spiel in Eile spielen, um die 20 Stunden benötigen werden.“