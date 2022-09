Assassin’s Creed Valhalla: Finaler DLC und Live Action Netflix Serie angekündigt

Fans von Assassin’s Creed Valhalla dürfen sich ebenfalls über Neuigkeiten freuen. Das Abenteuer um Eivor & Co. erhält einen finalen DLC, der den passenden Namen „The Last Chapter“ trägt. Der DLC wird als kostenloser Quest Ark released und erscheint noch 2022. Ein genaues Release-Datum oder Details zum Inhalt gibt es noch nicht.

Um den 15. Geburtstag der Franchise gebührend zu feiern, veröffentlicht Ubisoft zudem die Web-Dokumentation „Beyond the Creed“, in der ihr Einblicke in die Arbeit der Entwicklerstudios und natürlich viele nostalgische Anekdoten erhaltet. „Beyond the Creed“ dürft ihr ab sofort kostenfrei auf Ubisofts YouTube-Kanal streamen.

Zudem intensiviert Ubisoft die Zusammenarbeit mit Netflix. Zum einen befindet sich eine eigene Assassin’s Creed-Serie für Netflix in Produktion, für die Jeb Stuart (Vikings: Valhalla, Stirb langsam) als Showrunner gewonnen werden konnte. Zum anderen wird es für Netflix’ hauseigene Gaming-Sparte ein spezielles Assassin’s Creed-Abenteuer geben, welches ihr in eurem Abo zocken dürft.

Auf der Ubisoft Forward stellten die Franzosen zudem neue Infos zu Assassin’s Creed Mirage sowie die neuen Flagship-Titel Codename Red und Codename Hexe vor. Freu ihr euch auf den finalen Valhalla-DLC? Was sind eure Erwartungen an die Netflix-Serie?