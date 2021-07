Assassin’s Creed Valhalla: Level-Skalierung wird eingeführt

Der offizielle Twitter Account von Assassin’s Creed enthüllte, dass die Level-Skalierung Teil eines neuen Updates für Assassin’s Creed Valhalla sein wird, das am kommenden Dienstag veröffentlicht wird. Die Skalierung wird Spielern erlauben, zwischen fünf verschiedene Optionen, die von „Komplett aus“ bis zu „Alptraumhaft“ reichen, zu wählen.

Level Scaling is coming to Assassin’s Creed Valhalla on Tuesday, July 27! 📈 You may choose from 5 options, from 'off' to Nightmarish. 💀 pic.twitter.com/pGz2oTjZZY

