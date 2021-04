Assassin’s Creed Valhalla: Weitere Hinweise auf Meteor-Erweiterung

Die bekannten Post-Launch-Pläne von Assassin’s Creed Valhalla umfassen neben kostenlosen Inhalten auch die beiden Erweiterungen „Zorn der Druiden“ und „Die Belagerung von Paris“.

Darüber hinaus sind keine Pläne für Erweiterungen bekannt.

Anfang April fand man im Code des Spiels etwas mit dem Namen Meteor, von dem man glaubt, es könne sich um eine dritte Erweiterung handeln.

Im Programmcode wurden jetzt neue Hinweise gefunden, die auch gut zu „Meteor“ passen.

Twitter-User xj0nathan fand demzufolge eine Beschreibung, laut der Eivor Zeuge wird, wie etwas vom Himmel fällt. Weiterhin trifft er (oder sie) eine mysteriöse alte Frau, die eine geheime Form des Trainings kennt und gewillt ist, sie zu teilen.

Zwangsläufig muss es sich aber nicht um eine umfassende neue Erweiterung zu Assassin’s Creed Valhalla handeln.

Beschrieben werden könnte hier auch lediglich eine Mastery Challenge, also eine Herausforderung. Dazu wurden ebenfalls Einträge gefunden, wie ihr im zweiten Tweet sehen könnt, den wir eingebettet haben.

Maybe… Besides, I found this on the Mastery Challenges pic.twitter.com/kQB0wk2yCN

— j0nathan⚡ (@xj0nathan) April 27, 2021