Atomic Heart: DLCs erweitern Spiel um neue Feinde, Gebiete und Quests

In den vergangenen Monaten heizten zahlreiche Gameplay-Videos die Vorfreude auf Atomic Heart an. Das Action-Rollenspiel wird am 20. Februar 2023 für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.

Das Spiel kann neben der Standard Edition auch als Gold Edition vorbestellt werden. Letzte enthält neben dem Hauptspiel auch den Atomic Pass.

Der Atomic Pass wird das Spiel um Zusatzinhalte ergänzen. Welche das sind, darüber gab Robert Bagratuni gegenüber Wccftech eine erste Auskunft.

Wie der Gründer der Studios und gleichzeitige Game Director sagte, werden vier DLCs das Spielerlebnis von Atomic Heart erweitern. Konkret nannte er dabei neue Gebiete, Quests, Feinde, aber auch Geschichten über Charaktere und der Weltgeschichte.

Geplant ist auch eine Erweiterung der Open-World-Gebiete sowie neue Komplexe und Labore. Sie sollen Spielern mehr über die Welt vermitteln und sie vor neue Herausforderungen stellen.

Alle Zusatzinhalte sind für den Einzelspieler entwickelt und wie Bagratuni anmerkt, befinden sich auch derzeit keine Inhalte für einen Multiplayer in Arbeit.