Bandai Namco Entertainment: Herausgeber plant Metaverse für 130 Millionen Dollar

Autor:, in / Bandai Namco Entertainment

Bandai Namco Entertainment zählt ohne Frage zu den bekanntesten Herausgebern für Unterhaltungselektronik und hat Fans auf der ganzen Welt.

Was der japanische Konzern aber anhand seiner mittelfristigen Planungsstrategie verlauten ließ, dürfte Freunde der Marke zum Träumen bringen. Man plane nämlich nichts Geringeres als ein eigenes Metaverse für Fans und Liebhaber der eigenen Spiele.

Der Begriff Metaverse erlangte vor allem durch den Konzern Meta (ehemals Facebook) große Popularität und bezeichnet eine virtuelle Realität, in der Personen miteinander via Internet in einer künstlichen Umgebung interagieren können. Laut Bandai Namco plane man eine IP-Achsenstrategie und verfolge dabei die folgenden Ziele: Man möchte Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbinden, den eigenen Markenwert steigern und das IP-Metaverse dafür nutzen, globale Projekte zu erschaffen, die dafür sorgen, die Verkäufe auch außerhalb Japans zu steigern.

Dass die Umsetzung eines so ambitionierten Projekts nicht ganz günstig werden wird, sollte jedem klar sein. Daher verkündeten sie außerdem, dass man 15 Milliarden Yen, also 130 Millionen Dollar in die Entwicklung und Umsetzung investieren wird.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: „In diesem IP-Metaverse erwarten wir virtuelle Räume, in denen unsere Kunden ein breites Spektrum an Unterhaltung auf einer IP-Achse genießen können, sowie Frameworks, die Bandai Namcos besondere Stärke nutzen werden, physische Produkte mit der digitalen Welt zu verschmelzen.“ „Durch die dabei entstehenden Communitys, werden wir tiefe, breite, facettenreiche und qualitativ hochwertige Verbindungen ermöglichen, die über lange Zeiträume bestehen werden.“