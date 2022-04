Bandai Namco Entertainment: Interesse an Zusammenarbeit mit Fantasy-Autor Brandon Sanderson

Nach George R.R. Martin könnte Bandai Namco Entertainment in Zukunft mit einem weiteren Fantasy-Autor zusammenarbeiten, um eine epische Geschichte wie in FromSoftwares Elden Ring zu erzählen.

Der US-Autor Brandon Sanderson ist für seine Werke und Reihen Mistborn, Die Sturmlicht-Chroniken, Alcatraz und mehr bekannt.

Für den Publisher Bandai Namco Entertainment könnte er in Zukunft eine Story für ein Soulbourne-Spiel schreiben

Das Interesse für eine Zusammenarbeit ist auf alle Fälle gegeben. Denn Sanderson erhielt vom Publisher ein Elden Ring Paket. In der beiliegenden Notiz stand, dass man bei Bandai Namco Interesse hätte, zusammenzuarbeiten.

Auf die Frage, was auf der Notiz stand, sagte Sanderson: „Sie sind daran interessiert, vielleicht etwas zusammen zu machen, das sagt alles. Das bin ich eigentlich auch. So bin ich nun mal: Ich habe tatsächlich ein Angebot für sie im Hinterkopf… also muss ich ihnen vielleicht mein Angebot schicken und sehen, was sie davon halten.“

Wie Sanderson weitererzählt, habe er sich damals schon die Frage gestellt, was er tun würde, wenn er jemals ein Soulsbourne-Spiel. Er würde es so machen, wie damals bei Magic The Gathering. Damals habe er vier Jahre lang eine Magic-Geschichte geschrieben und als man ihn kontaktiert habe, hatte er schon eine parat.

Eine Geschichte für ein Soulsbourne ähnliches Siel habe er demnach schon im Hinterkopf. Man würde daher vielleicht was von ihm hören. Und Ideen habe er sowieso immer.

Ob FromSoftware Interesse daran hat, ein Spiel basierend auf einer Geschichte von Sanderson umzusetzen? Ein anderer Entwickler käme auch infrage, schließlich gehört FromSoftware nicht zu Bandai Namco.