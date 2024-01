Banishers: Ghosts of New Eden: Details zur berührenden Geschichte

Ein neuer Gameplay-Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden enthüllt Details zur berührenden Geschichte des Action-RPGs.

Focus Entertainment und DON’T NOD enthüllen einen berührenden neuen Gameplay-Trailer (weiter unten) zu Banishers: Ghosts of New Eden.

Spielerinnen und Spieler tauchen in diesem Action-RPG in eine fesselnde und emotionale Geschichte ein. Sie schlüpfen in die Rollen eines Paares aus zwei erfahrenen Geisterjäger, das vor herausfordernden Entscheidungen mit tiefgreifenden Konsequenzen für die Lebenden und die Toten stehen.

New Eden, 1695: Antea und Red sind ein Liebespaar und sogenannte Verbanner, ausgebildete Geisterjäger, die die Menschen vor umherirrenden Geistwesen schützen.

Doch als die Tragödie zuschlägt und Antea selbst zum Geist wird, stellt sich die eine große Frage: Wird Red seinen Bannereid erfüllen oder wird er die Lebenden in einem verzweifelten Versuch seine Geliebte zurückzuholen opfern?

Antea und Red, die beiden Hauptcharaktere, offenbaren in diesem brandneuen Trailer die Tiefe ihrer Beziehung. Spielende tauchen ein in eine innige Geschichte über Liebe, Tod und Aufopferung, die zwei Liebende miteinander verbindet. Sie müssen sich den Herausforderungen als Geisterjäger stellen und schwerwiegende Entscheidungen treffen, um ihre verstorbene Weggefährtin zu unterstützen. Dabei wartet eine tragische Wendung des Schicksals auf sie.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar 2024 und kann ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellt werden. Käufer der physischen Version erhalten den DLC „Wanderer-Set“.

Den Vertrieb innerhalb der DACH-Länder übernimmt astragon Entertainment.