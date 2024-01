Deutsche Charts: Spider-Man 2 schwingt sich erneut an PS5-Spitze

Autor:, in / Deutsche Charts

Marvel’s Spider-Man 2 bleibt PS5-Spitze, während Call of Duty: Modern Warfare III die Xbox-Kronte behält.

Auf den neuen Spider-Man-Film Spider-Man: Beyond the Spider-Verse müssen Fans noch einige Zeit warten. Warum also nicht gleich selbst durch die Lüfte schweben und böse Buben ins Netz locken?

Marvel’s Spider-Man 2 bleibt auch in der ersten Woche 2024 die beliebteste PS5-Produktion und verteidigt die Chartspitze vor Call of Duty: Modern Warfare III. Der Ego-Shooter wiederum toppt die offiziellen deutschen Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Im PS4- und Xbox One-Ranking geht Grand Theft Auto V als klarer Sieger hervor. Die Switch-Auswertung dominiert Nintendo-Ikone Mario dank Super Mario Bros. Wonder und Mario Kart 8 Deluxe gleich doppelt. Den PC Games-Thron schließlich besteigt der Landwirtschafts-Simulator 22, dem ein wiedererstarktes Remnant II auf den Fersen ist.