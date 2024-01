Xbox Game Pass: Überraschende Neuigkeiten beim Direct Showcase erwartet

Autor:, in / Xbox Game Pass

Die Xbox Developer Direct Show startet am 18. Januar 2024 um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Die vier Headliner wurden bereits bekannt gegeben: MachineGames wird 10 Minuten lang das neue Indiana Jones präsentieren, Obsidian ist mit Avowed am Start, Oxide Games will euch von Ara: History Untold überzeugen und Ninja Theory will mit Senua’s Saga: Hellblade II neue Maßstäbe setzen.

Im direkten Anschluss wird Bethesda das größte Update des Jahres für The Elder Scrolls Online ab 22:00 Uhr präsentieren, was auf eine Laufzeit von um die 50+ Minuten allein für die Xbox Developer Direct hinweist. Während zusätzlich über ein Shadow Drop gemunkelt wird, der von Double Fine Productions stammen könnte, reiben sich auch schon Xbox Game Pass-Abonnenten die Hände und hoffen auf überraschende Neuigkeiten.

Bisher ist noch nicht durchgesickert, was Microsoft für den Xbox Game Pass alles ankündigen wird, aber Abonnenten können sich fast schon sicher sein, dass es beim Xbox Developer Direct spannende Neuigkeiten geben wird.

Mit Palworld wurde dazu schon ein weiteres Spiel für den Monat Januar bekannt gegeben.