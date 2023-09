Banishers: Ghosts of New Eden: Spiel auf nächstes Jahr verschoben

Das Action-RPG Banishers: Ghosts of New Eden wurde mit einem neuen Release-Termin im kommenden Jahr versehen.

DON’T NOD, unabhängiger Videospiel-Publisher und Entwicklerstudio, und FOCUS Entertainment geben bekannt, dass Banishers: Ghosts of New Eden, das ursprünglich am 7. November 2023 erscheinen sollte, nun am 13. Februar 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird.

Oskar Guilbert, CEO von DON’T NOD, und John Bert, Managing Director von FOCUS ENTERTAINMENT, erklären gemeinsam: „Wir haben uns entschieden, die Veröffentlichung dieser neuen Franchise um drei Monate zu verschieben, da der Markt zum Jahresende einen intensiven Veröffentlichungszyklus für AAA-Titel auf PC und Konsolen erlebt. Wir sind überzeugt, dass eine kommerzielle Veröffentlichung von Banishers: Ghosts of New Eden in einer weniger gesättigten Periode die Aufmerksamkeit erhält, die es verdient.“

Banishers: Ghosts of New Eden ist ein Action-RPG, in dem Spieler in die Haut zweier Geisterjäger und Liebenden schlüpfen. Sie müssen sich unmöglichen Entscheidungen und ihren dramatischen Konsequenzen stellen, was sich nicht nur auf die Lebenden bezieht.