Forza Motorsport 2023: Multiplayer-Spotlight Series-Kalender für Oktober

Das ist Multiplayer-Spotlight Series-Kalender für Oktober in Forza Motorsport 2023.

Turn 10 hat für Forza Motorsport den Spotlight Series-Kalender für den Multiplayer-Modus im Oktober veröffentlicht.

Im Rennspiel erwartet euch in einer jeden Woche Spec-, Open Class- und Spotlight-Serien in Form von Online-Events, bei denen ihr Freunde treffen, euer Fahrzeug Aufleven und in den Wettbewerb mit anderen gegen könnt.

Spotlight Series-Kalender Oktober

Woche 1 (5. bis 12. Oktober)

Spotlight-Fahrzeug: wird noch bekannt gegeben

Woche 2 (12. bis 19. Oktober)

Spotlight-Fahrzeug: 2020 KTM X-Bow GT2

Woche 3 (19. bis 26. Oktober)

Spotlight-Fahrzeug: 2016 Porsche 911 GT3 RS

Woche 4 (26. Oktober bis02. November)

Spotlight-Fahrzeug: 2019 Ginetta #6 Team und LNT Ginetta G60-LT-P1

Schaut euch dazu auch die für Oktober geplanten Karriere-Events in Forza Motorsport an, die wir euch hier aufgelistet haben.