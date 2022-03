Battlefield 2042: Das ändert sich ab dieser Woche im Portal Modus

Autor:, in / Battlefield 2042

In Battlefield 2042 werden diese Woche Änderungen am Portal Modus vorgenommen, um die Spielerfahrung zu verbessern.

In einer Reihe von Tweets wurden Änderungen an der Rotation des Portal Modus in Battlefield 2042 bekannt gegeben.

Ripple Effect Studios ist verantwortlich für den Modus, in dem die Spieler Karten, Modi sowie Waffen und Fahrzeuge aus früheren Teilen der Reihe spielen und die Servereinstellungen selbst bearbeiten können.

Bereits zum wöchentlichen Reset am morgigen Donnerstag treten einige Änderungen in Kraft.

So wird es statt 5 nur noch 3 „Featured Experiences“ geben. Dadurch soll der Fokus mehr auf die vorgestellten Spielerfahrungen gerückt werden.

Schon am Donnerstag werden die drei Spielerfahrungen 2042 TDM, 1942 vs 2042 Eroberung und Rush Hardcore im Mittelpunkt stehen. Außerdem rotieren diese Erfahrungen mit Montag und Donnerstag künftig zweimal die Woche, anstatt wie bislang nur einmal.

Obendrein wird es jeden Freitag die „Friday Night Battlefield Experience“ geben. Sie dauert im Portal Modus 24 Stunden an und wird zusätzliche wöchentliche Spielerfahrungen bieten.