The Witcher 4: Game Director verspricht kein Crunch

The Witcher 4

Der Game Director des Rollenspiels The Witcher 4 verspricht keinen Crunch bei der Entwicklung.

In dieser Woche gab CD Projekt RED die Entwicklung von The Witcher 4 bekannt. Der nächste Teil der Videospielreihe wird mit der Unreal Engine 5 umgesetzt.

Bereits jetzt ist klar, dass The Witcher 4 keine Fortsetzung von The Witcher 3: Wild Hunt werden wird. Stattdessen begründet The Witcher 4 den Start einer neuen Saga im Universum des Hexers Geralt von Riva.

Als Game Director für das neue Spiel wird Jason Slama verantwortlich sein. Er arbeitete bereits an The Witcher 3 mit und übernahm 2018 den Job als Game Directors für das Kartenspiel GWENT.

Durch die Ankündigung von The Witcher 4 kam auch das Thema Crunch auf. Denn die Entwickler mussten seinerzeit zur Einhaltung des Release-Termins von Cyberpunk 2077 Crunch-Phasen einlegen und arbeiteten sechs Tage die Woche.

In einem Tweet reagierte Slama auf das Thema und sagte sinngemäß, dass es keinen Crunch unter seiner Aufsicht geben werde.