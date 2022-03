The Witcher 4: Neues The Witcher-Spiel ist keine Fortsetzung

Autor:, in / The Witcher 4

Wie CD PROJEKT RED bekannt gibt, wird es sich beim neuen The Witcher-Ableger um einen eigenständigen Titel mit eigener Saga handeln.

Vor Kurzem bestätigte CD Projekt RED erstmals offiziell Arbeiten an einem neuen The Witcher-Titel, basierend auf der Unreal Engine 5.

Dass es sich beim nächsten The Witcher-Ableger nicht um eine Fortsetzung, sondern eine neue Saga im The-Witcher-Universum handeln wird und diese nicht auf den Namen The Witcher 4 hört, wurde infolge der Ankündigung von Global PR Director Radek Grabowski via Twitter klargestellt:

„Was wir heute NICHT angekündigt haben: – Ein Spiel namens The Witcher 4. – Ein Spiel exklusiv für eine Storefront. Es war unsere erste Bestätigung einer neuen Saga im The Witcher-Franchise. Im Moment diskutieren wir keine Einzelheiten in Bezug auf Story, Charaktere, Mechanik oder Handlungsdetails.“