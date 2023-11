Bayonetta: Kamiya geht von Fortsetzung ohne ihn aus

Autor:, in / Bayonetta

Nach dem Start seiner Karriere bei Capcom, wo er an legendären Spielen wie Resident Evil 2 und Devil May Cry sowie über Clover Studio an Okami und Viewtiful Joe arbeitete, machte sich Hideki Kamiya als Mitbegründer des japanischen Entwicklerstudios PlatinumGames einen Namen.

Nach langer Zusammenarbeit als Vizepräsident und Kreativ-Chef, der unter anderem die ebenfalls sehr beliebten Titel Bayonetta und Astral Chain entsprangen, verkündete Kamiya im vergangenen Monat überraschend seinen Ausstieg.

In einem neuen Video auf seinem YouTube-Kanal redet Kamiya über die Zukunft der Bayonetta-Reihe. Er gehe davon aus, dass Bayonetta auch ohne ihn fortgesetzt werde. Seine Vision für die Reihe müsse er allerdings wohl mit ins Grab nehmen:

„Wie ich bereits erklärt habe, habe ich an Bayonetta 1, 2, 3 und Origins gearbeitet. Ich habe in verschiedenen Interviews darüber gesprochen, dass die Bayonetta-Reihe aus insgesamt neun Episoden bestehen würde und dass ich das Franchise als Bayonetta ‚Saga‘ ausbauen wollte, aber es sieht so aus, als müsste ich die komplette Saga mit ins Grab nehmen.“ „Es ist eine Schande. Es ist ja nicht so, dass ich die Bayonetta-IP besitze, aber ich nehme an, dass diejenigen, die sie besitzen, sie wahrscheinlich weiterführen werden.“