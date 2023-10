Bethesda Softworks: Pete Hines verabschiedet sich in den Ruhestand

Eine Ära geht zu Ende. Wie Pete Hines via X mitteilt, verabschiedet er sich von Bethesda Softworks und das nach 24 Jahren. Wie Hines in seiner Stellungnahme ausführt, wird er nicht etwa den Job oder das Unternehmen wechseln, sondern in den Ruhestand gehen und somit ein spannendes neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen.

Die Entscheidung habe er nicht leichtfertig getroffen, erklärt er, doch eine großartige Karriere hätte in seinem Leben zum unglaublichen Start von Starfield als Höhepunkt geführt und entsprechend fühle es sich an, dass die Zeit für diesen Schritt gekommen sei.

Wie Hines ebenfalls wissen lässt, werde er sich nicht einfach aus dem Staub machen, sondern immer ein Teil der Community bleiben, der er für die langjährige Unterstützung dankt. Auch sei er gespannt, was die Teams bei Bethesda als Nächstes aus dem Boden stampfen.

Bethesda verabschiedet sich von Hines mit einem „ärztlichen Empfehlungsschreiben“, das den Eindruck erwecken soll, als sei es dem Starfield-Universum entsprungen. In diesem empfiehlt der „Chefarzt der Dankbarkeit“ Hines viel Zeit, mit dem Spielen zu verbringen, aber ebenso mit dem Sammeln von Trading Cards, mit Freunden und seinen Hunden.