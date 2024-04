Bethesda Softworks: Kein Release zu Fallout 5 und The Elder Scrolls VI

Autor:, in / Bethesda Softworks

Todd Howard gab ein Update zu den aktuellen und kommenden Spielen Fallout 5 und The Elder Scrolls VI von Bethesda.

Mit dem Erfolg der Amazon Prime Serie zum Rollenspiel Fallout stiegen zuletzt auf Steam die Spielerzahlen der vergangenen Ableger wieder an.

Derweil wurden auch Stimmen aus der Community laut, die sich fragten, wann man denn mit einem neuen Teil der Reihe rechnen kann. In einem Interview mit IGN äußerte sich Bethesdas Todd Howard nun zum Thema.

Demnach erklärtet er, dass man auch aufgrund des Erfolgs der Serie keine Änderungen an den eigenen Plänen vornehmen wolle. Bereits in einem Interview 2022 gab der Game Directer zu verstehen, dass The Elder Scrolls VI das nächste Spiel des Unternehmens sein würde und somit Fallout 5 erst nach dem Fantasy-Epos erscheinen wird.

In diesem Zusammenhang stellte Todd Howard klar, dass er es zukünftig vermeide Release-Daten und -zeiträume zu nennen, da er aus seinen Erfahrungen gelernt habe.

Auch, wenn man sich aktuell auf The Elder Scrolls VI fokussiere, hieße das aber nicht, dass man nicht gleichzeitig auch die Planung von anderen Projekten vorantreiben kann.

Aktuell arbeite Bethesda neben Starfield, das in regelmäßigen Abständen Updates spendiert bekommen soll, auch an Fallout 76.

Letzteres ist laut Howard mittlerweile zu einem Spiel mit einer hervorragenden Community geworden. Nachdem das Online-Rollenspiel zum Release 2018 erhebliche Kritik seitens Fans und Presse einstecken musste, hat Bethesda über die letzten Jahre zahlreiche Verbesserungen und Updates vorgenommen.