Bethesda Softworks: Xbox-Exklusivität wurde 2021 beschlossen

Xbox-Chef Phil Spencer entschied offenbar im November 2021, alle ZeniMax-Spiele Xbox-exklusiv zu machen. Das geht aus einem Chat-Protokoll hervor, zu dem Xbox-Finanzchef Tim Stuart befragt wurde.

In der Anhörung Microsoft gegen FTC wurde näher auf das Protokoll eingegangen, in dem sich Stuart mit Matt Booty (Chef der Xbox Game Studios) über ein Business Review Meeting unterhielt, dass kürzlich zwischen Xbox und ZeniMax stattgefunden hatte.

Bei diesem Meeting im November soll Spencer entschieden haben, dass alle Spiele exklusiv werden und nicht nur die neuen IPs.

Stuart erkundigte sich, was beim Meeting passiert sei und fragte: „Alle Spiele in Zukunft?“ Stuart war offenbar erstaunt über diese Entscheidung und sagte: „Nicht nur neue IP, sondern ALLE Spiele in der Zukunft? Wow.“

Booty bestätigte dies und sagte im Chat: „Phil [Spencer] hat ihnen gesagt, dass alle Titel in Zukunft Xbox-exklusiv sein werden.“

Beide sprachen noch über die Folgen, die Spiele exklusiv für Xbox zu machen, wobei Stuart sagte: „Wir werden Probleme mit der Gewinnspanne in unserem Geschäftsmodell haben, da wir eine große Anzahl von PS-Einheiten aus dem Modell herausnehmen.“