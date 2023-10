Halo Infinite: Um diese Uhrzeit startet heute Saison 5

Halo Infinite Season 5 steht in den Startlöchern – eine neue Weltkarte verrät, ab wie viel Uhr ihr in die Schlacht ziehen könnt.

Der 17. Oktober bringt Halo Infinite Season 5 mit, die unter dem Titel Reckoning an den Start geht. Dank einer Weltkarte, die sozusagen auf den letzten Drücker erschien, kennen wir nun auch die Uhrzeit, ab wann Reckoning auf eurer Konsole oder eurem PC zur Verfügung steht.

Hierzulande startet ihr ab 20:00 Uhr in die fünfte Saison, demnach wird es in Großbritannien um 19:00 Uhr und in New York City um 14:00 Uhr so weit sein. Alle veröffentlichten Uhrzeiten könnt ihr bei Interesse dem entsprechenden Tweet mit Karte entnehmen.

Was euch in Halo Infinite Saison 5 erwartet, wurde ebenfalls bereits in Aussicht gestellt: neue Karten, neue Rüstungs- und Waffenkombinationen und vieles mehr! Eine ausführliche Beschreibung der Inhalte gibt es in dieser Halo Infinite News.