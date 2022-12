BioShock 4: Ghost of Tsushima-Autorin wird Narrative Lead

Autor:, in / BioShock 4

Cloud Chambers hat mit der Autorin von Ghost of Tsushima einen Narrative Lead für BioShock 4 gefunden.

Das Team bei Cloud Chamber zur Entwicklung von BioShock 4 hat sich um eine wichtige Person erweitert. Wie sie selbst über Twitter bestätigte, ist Liz Albl als Narrative Lead für das nächste BioShock verantwortlich.

Albl hat laut ihrem Profil bei LinkedIn zuletzt bei Monolith Productions an Wonder Woman gearbeitet. Davor war sie bei Sucker Punch Productions als Senior Writer für Ghost of Tsushima angestellt.

Offizielle Details zum potenziell lautenden BioShock 4 gibt es nicht. Gerüchten zufolge setzt das Spiel auf die Unreal Engine 5 und könnten von sich zwei bekämpfenden Städten handeln.