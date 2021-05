BioShock 4: Vierter Teil der Reihe setzt auf Unreal Engine 5

Bis Fans in den Genuss von BioShock 4 kommen, werden wohl noch einige Jahre vergehen. Allgemein gibt es noch kaum offizielle Informationen über den vierten Teil der Shooter-Reihe.

Die meisten bekannten Details stammen aus Stellenanzeigen des Entwicklers Cloud Chamber und umfassen einen Schauplatz außerhalb von Rapture und Columbia sowie eine offene Spielwelt mit Fraktionen und Möglichkeiten der Dialogauswahl.

Auch die neuste Information, dass der Shooter auf die Unreal Engine 5 setzen wird, entstammt einer Stellenanzeige für einen Senior Gameplay Programmer, welche der Twitter-Nutzer Timur222 ausfindig gemacht hat.

Bioshock 4 is using Unreal Engine 5 according to this job listing. 👀 pic.twitter.com/KIFhj1Q6le

— Timur222 (@bogorad222) May 27, 2021