Brewmaster: Beer Brewing Simulator: Konsolenversion verschoben

Die Entwickler von Brewmaster: Beer Brewing Simulator haben sich bei uns gemeldet und mitgeteilt, dass die Konsolenversion verschoben werden musste.

Wir haben via E-Mail folgendes Statement erhalten: „Aufgrund einiger kurzfristiger Probleme müssen wir leider sagen, dass die Konsolenversionen von Brewmaster eine Verzögerung erfahren haben. Die PC-Version soll weiterhin am 29. September auf den Markt kommen. Wir werden in Kürze einen neuen Termin für die Konsolenversionen bekannt geben, sobald wir ihn verkünden können.“