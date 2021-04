Call of Duty: Black Ops Cold War: Roadmap für Season 3 enthüllt

Activision hat die Roadmap für Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone für Season 3 enthüllt.

Die dritte Saison für Call of Duty steht kurz bevor. Somit hat Activision die Roadmap für Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone enthüllt. Season 3 bringt euch zahlreiche neue Inhalte, die ihr euch weiter unten anschauen könnt. Alle Details gibt es hier.

Update Downloadgröße:

Black Ops Cold War Update ab dem 20.04.2021

PlayStation 5: 12.3 GB

PlayStation 4: 8.1 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 11.6 GB

Xbox One: 8.3 GB

PC: 13.1 GB

Warzone Update ab dem 21.04.2021