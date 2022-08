Call of Duty: Mobile: Playoffs der Phase 4 starten am 13. August

Call of Duty: Mobile World Championship 2022: Die regionalen Playoffs der Phase 4 starten am 13. August.

40 Teams haben es schon so weit geschafft. Aber in den regionalen Playoffs der Phase 4 der Call of Duty®: Mobile World Championship 2022, die am 13. August startet, werden es nur die Besten der fünf Regionen auch ins Finale schaffen. Wer sehen will, welche Teams sich eine Chance auf einen Gewinnanteil aus dem Preispool von mehr als 2 Millionen US-Dollar sichern können und zu den ersten Global World Champions gekrönt werden könnten, darf sich das nicht entgehen lassen. Wen werden die Spieler:innen anfeuern?

Fans aus der ganzen Welt können die Spannung live miterleben, ihren Lieblingsteams zujubeln und sich die ganze Action in den regionalen Playoffs ansehen. Entweder über die YouTube-Kanäle Call of Duty: Mobile Esports und Call of Duty: Mobile oder im Spiel über die Call of Duty: Mobile-App, sowie während der jeweiligen regionalen Events über Call of Duty: Mobile LATAM, Call of Duty: Mobile Japan und Call of Duty: Mobile Brasil Official.

Die Termine, an denen die regionalen Playoffs abgehalten und gestreamt werden, findet ihr hier:

Indien: 13.08. @ 07:30 UTC / 13:00 IST und 14.08. @ 07:30 UTC / 13:00 IST

Lateinamerika: 13.08. @ 15:00 UTC / 10:00 CDT und 14.08. @ 15:00 UTC / 10:00 CDT

Europa: 20.08. @ 13:00 UTC / 15:00 MESZ und 21.08 @ 13:00 UTC / 15:00 MESZ

Japan: 20.08. @ 06:00 UTC / 15:00 JST und 21.08. @ 06:00 UTC / 15:00 JST

Nordamerika: 27.08 @ 17:00 UTC / 10:00 PST und 28.08. @ 17:00 UTC / 10:00 PST



Die Teams, die es durch die regionalen Qualifikationen der Phase 3 geschafft haben und sich für die regionalen Playoffs der Phase 4 qualifizieren konnten, sind:

Lateinamerika:

iNCO Gaming

FR BULLS

Team Zodiac

Zygnus E-Sports

iTi7an Esports

SKADE

INFLUENCE RAGE

Loops E-Sports

Indien:

GodLike Esports

Team Vitality

Enigma Gaming

Nirvana India

Revenant Esports

Fenrirxrebirth

i2k EliteX

RDX

Europa:

Nova Esports

Light

Limitless eSport

Animus

AXIBYTE

Xitium

Prometheus

Cold Esports

Japan:

Team Vrilliant

7iz

SCARZ

BBV Tokyo

黒の組織

Jadex

Call of Juicy

Nordamerika:

Tribe Gaming

Un Dream

NYSL Mayhem

Wicked Esports

DST NA

Trucker Gaming

DramaZ

Cold Shower

Die Fans können nicht nur zuschauen, sondern auch verschiedene Belohnungen im Spiel verdienen, indem sie sich die Action direkt über die Call of Duty: Mobile-App ansehen. Kostenlose und einzigartige Objekte – wie der epische Waffenbauplan für die Kilo 141 und der Operator-Skin Spezialeinheit 5 – sind über alle regionalen Event-Übertragungen verfügbar.