Call of Duty: Modern Warfare II: Ist die ultimative Spielerfahrung laut Trailer

Die Shooter-Reihe Call of Duty ist derzeit in aller Munde. Auf Xbox, PlayStation und PC stürzen sich die Spieler in die actionreiche Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare II, kämpfen im Mehrspieler um den Sieg oder treten gegen andere in der Warzone 2.0 an.

Wer sich bisher noch nicht vom Hype hat packen lassen, der findet vielleicht Anreize im neuesten Trailer, der die ultimative Spielerfahrung mit mehr Karten als zuvor und mehr Möglichkeiten zum Leveln bewirbt.