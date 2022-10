Call of Duty: Modern Warfare II: Telefonnummer zum Spielen notwendig

Zum Spielen von Call of Duty: Modern Warfare II wird eine Telefonnummer im Battle.net-Account vorausgesetzt.

Um Call of Duty: Modern Warfare II spielen zu können, müssen Spieler eine Telenummer in ihrem Battle.net-Account hinterlegen. Dieselbe Voraussetzung gab es kürzlich erst bei Overwatch 2, einem Spiel, das ebenfalls von Activision vertrieben wird und das Battle.net verwendet.

Auf der Supportseite schreibt man: „Call of Duty: Modern Warfare II sowie neu erstellte Accounts in Overwatch 2 und Call of Duty: Modern Warfare benötigen eine Telefonnummer.“

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass der Dienst möglicherweise nicht mit Prepaid-Telefonen funktionieren wird.

Eine Telefonnummer kann nur für einen Account verwendet werden.

Mit der Vorgabe will man Cheater eindämmen und die Sicherheit der Accounts gewährleisten.

Weitere Details findet ihr auf der Supportseite.