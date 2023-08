Call of Duty: Modern Warfare III: Enthüllung in Warzone offiziell

Das neue Call of Duty-Spiel wird offiziell von Activision in Warzone enthüllt.

Activision gibt offiziell bekannt, dass das neue Call of Duty-Spiel in Warzone enthüllt wird.

Startet in Call of Duty: Warzone durch und erlebt die weltweite Enthüllung von Call of Duty 2023 in einem zeitlich begrenzten Event.

Schließt euch der Shadow Company an, stellt euch den Streitkräften von Konni und wehrt die Gefahr durch Chemiewaffen ab, bevor es zu spät ist. Achtet auf mehr Informationen aus den Call of Duty-Kanälen über die kommende Enthüllung des diesjährigen Spiels.

Wir halten euch selbstverständlich auch auf dem Laufenden.