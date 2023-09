Call of Duty: Modern Warfare III: Operation Deadbolt bald voller Zombies

Ein wenig mehr Informationen zur Hintergrundgeschichte von Modern Warfare: Zombies in Call of Duty: Modern Warfare III gibt es hier.

Das Zombies-Erlebnis in Call of Duty: Modern Warfare III erreicht schon bald das Modern Warfare-Universum mit einer Gruppe aus multinationalen Operators, die Mitgliedern der Task Force 141 im Kampf gegen Horden an Untoten hilft, welche durch eine zweite große feindliche Bedrohung verursacht wurde.

Im Zombie Modus werden die Spieler mit Viktor Zakhaev konfrontiert, dem Feind der Task Force 141 und ein ultranationalistischer Waffenhändler. Um die geheimen Pläne von Zakhaev aufzudecken und dem Ausbruch entgegenzuwirken, wird Operation: Deadbolt gestartet.

Bereitet euch darauf vor, gegen mehr Untote als je zuvor anzutreten, während sich die Mitglieder von Deadbolt mehrstufigen Aufgaben stellen und Soap und sein Team versuchen, Zakhaev und Terminus davon abzuhalten, mehr Ressourcen zu plündern.

Euch erwartet außerdem ein offenes Spieler-gegen-Umgebung (PvE)-Extrahierungs-Überlebenserlebnis, das ihr mit anderen Trupps teilt, sowie eine Reihe spezieller Story-Missionen.

Seht euch noch einmal den Trailer an und taucht ein in die Geschichte dieses gewaltigen Erlebnisses in einer offenen Spielwelt, die am 10. November zusammen mit Modern Warfare III erscheint.