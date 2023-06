Call of Duty: Warzone: Battle Royale-Spiel wird abgeschaltet

Das kostenlose Call of Duty: Warzone Caldera wird bald offline gehen. Am 21. September wird man die Server der Battle-Royale-Erfahrung abschalten, wie der Entwickler vermeldet.

Die Abschaltung erfolgt mit dem Vorhaben, sich auf zukünftige Call of Duty-Inhalte konzentrieren zu wollen. Das schließt auch das aktuelle Warzone 2.0 mit ein.

Dazu heißt es: „Wir alle haben seit dem ersten Start der Call of Duty-Reihe unglaubliche Warzone-Erfahrungen gemacht, auch in Warzone Caldera. Spieler, die noch nicht zu den aktuellen Warzone-Aktivitäten übergegangen sind, können sich auf eine riesige Auswahl an Gameplay-Möglichkeiten auf drei Battle-Royale-Karten (einschließlich der neuen Karte Vondel in Saison 04) sowie auf Ranglistenspiele, die DMZ-Beta mit fünf verschiedenen Extraktionszonen, BlackCell-Angebote und mehr freuen.“