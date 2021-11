Call of Duty: Warzone: Secrets of the Pacific Event wieder verfügbar

Der Call of Duty-Event Secrets of the Pacific ist nach anfänglichen Problemen wieder für alle Spieler verfügbar.

Nachdem der Call of Duty: Warzone-Event Secrets of the Pacific zwischenzeitlich wegen einer DDOS-Attacke nicht mehr verfügbar war, können Call of Duty-Spieler den Event nun wieder in Angriff nehmen.

Bis zum 7. Dezember heißt es die verschiedenen Aufgaben des Events abzuschließen, um bereits vorab einige interessante Informationen zur kommenden Battle-Royale-Karte Caldera zu erhalten und limitierte Ingame-Items freizuschalten.

Zusätzlich gibt es in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops Cold War über das ganze Wochenende doppelte EP, doppelte Waffen-EP und doppelten Battle-Pass-Fortschritt.

Die zwölf Event-Missionen teilen sich in sechs Warzone- und sechs Vanguard-Missionen auf, die wie folgt aussehen:

Warzone

Jailbreak: Spieler müssen sich zu einer auf einem Foto dargestellten Örtlichkeit begeben und ein mysteriöses Objekt finden. Abschlussbelohnung ist eine epische Visitenkarte.

On The Air: In dem im Promenade-West-Bereich gelegenen Elektronikladen halten Spieler Ausschau nach den neusten Angeboten. Zur Belohnung gibt es ein seltenes Emblem.

Fast Food: Ein Besuch der Burger Town-Filiale des Flughafens beschenkt Spieler mit einem legendären Waffenanhänger.

On Your Feet: Eine Stippvisite im Verdansk’s Hospital schaltet einen seltenen Sticker frei.

Abandoned: Die Erkundung des westlichen gelegenen Bergbaubereichs mit samt Minenschächten gewährt Spielern Zugriff auf ein seltenes Spray.

Secrets: Der Besuch eines der auf der Karte verteilten WW2-Bunkers schaltet eine legendäre Visitenkarte frei.

Vanguard

Mission #001: Erziele 25 Eliminierungen für eine epische Visitenkarte

Mission #002: Erziele 5 Multi-Kills für ein legendäres Emblem

Mission #003: Führe 1 Finishing-Move für einen legendären Waffenanhänger aus

Mission #004: In 10 Spielen für den Team-MVP abstimmen, um einen seltenen Sticker zu erhalten

Mission #005: Spiele 5-mal Matches mit einem anderen Mitglied deines Clans, um ein seltenes Spray zu erhalten

Mission #006: Erringe 3 Siege für eine epische Visitenkarte