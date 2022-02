Capcom: Saudi Wealth Fund erwirbt Minderheitsbeteiligungen

Aktuell ist reichlich Bewegung in der Videospielindustrie und nachdem Sony mit der Übernahme von Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar für Schlagzeilen gesorgt hat, ließ Microsoft bereits die Bombe platzen und verkündete die Übernahme von Activision Blizzard für rund 70 Milliarden.

Nun hat saudi-arabische Staatsfonds hat bekannt gegeben, dass er Anteile von mehr als 5 % an den japanischen Unternehmen Capcom und Nexon erworben hat, wie Bloomberg berichtet. Der Gesamtwert der Beteiligungen an beiden Unternehmen wird auf mehr als 1 Milliarde Dollar geschätzt. Die Gesamtbeteiligung des PIF (so heißt der 500-Milliarden-Dollar-Fonds) an Capcom ist etwa 332 Millionen Dollar wert, während die 5,02%ige Beteiligung an Nexon mit rund 883 Millionen Dollar bewertet wird.

Der saudische Fonds hält auch Anteile an Electronic Arts Inc. und Take Two Interactive.