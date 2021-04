Capcom: Street Fighter-Producer kündigt nach 30 Jahren

Der Mobile Game-Entwickler Delightworks hat auf seiner offiziellen Website bekannt gegeben, dass der ehemalige Street Fighter-Producer Yoshinori Ono am 1. Mai 2021 als zukünftiger Präsident und COO dem Unternehmen beitritt. Für seinen derzeitigen Arbeitgeber Capcom bedeutet der Abgang von Ono jedoch, dass sie einen ihrer größten Entwickler verlieren.

Akihito Shouji, der derzeitige Präsident und Gründer von Delightworks, wird am selbigen Tag die Position des Vorstandsvorsitzenden und CEO einnehmen. Das Mobile-Studio erlangte durch den Smartphone-Hit Fate/Grand Order an Bekanntheit und ist damit einer der letzten großen, privaten, japanischen Mobile-Entwickler.

Während Onos 30-jähriger Karriere bei Capcom war er öfter einer der wichtigsten Personen hinter bekannten Franchises wie Street Fighter, Resident Evil, Dead Rising und vielen mehr. Es wird auf jeden Fall spannend, was Ono bei einem Mobile-Studio noch erreichen kann.

Auf Twitter hat er sich so zu seinem Abgang geäußert:

Dear FGC, World Warriors.

On May 1st, I will be moving from Capcom to another company.

I'm going to be working at a studio that is a little different from the one I'm used to.

I'm also going to be looking at development from a different perspective than in the past. pic.twitter.com/Hch7kkGZA0

— Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) April 27, 2021