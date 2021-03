Cris Tales: Charakter-Trailer zeigt Verbündete

Autor:, in / Cris Tales

Modus Games zeigte in der Future Games Show einen brandneuen Trailer zu Cris Tales, in dem die Verbündeten von Protagonistin Crisbell vorgestellt wurden.

Das Video stellt uns Crisbell vor, eine neu erwachte Zeit-Magierin, die gerade anfängt zu lernen, wie sie ihre Kräfte einsetzt. Andere Charaktere, die mit ihr das Rampenlicht teilen, sind ihre Gefährten Willhelm, die Stimme der Vernunft in der Gruppe, Christopher, Zas, und JKR-721, ein Faustkampf-Roboter. Und natürlich darf Matias nicht fehlen, der wunderbar verlässliche, redende Frosch!

Außerdem wurde heute in einem Blog-Beitrag von Modus Games die große Sprecherriege bekannt gegeben, die Crisbells Reise zum Leben erwecken wird. Unter anderem leiht Industrie-Veteran Kira Buckland Crisbell ihr Stimme. Sie vertonte zuvor die Hauptdarstellerin 2B aus Nier: Automata. Cristopher wird vom Schauspieler Zeno Robinson gesprochen, bekannt durch Goh in Pokémon Journeys: The Series.

Die vollständige Liste der angekündigten Synchronsprecher könnt ihr einsehen, in dem ihr auf den Link zum aufklappen klickt:

Liste der englischen Synchronsprecher Kira Buckland als Crisbell

Cody Rock als Matias

Lindsey Vega als Willhelm

Zeno Robinson als Cristopher

Lizzie Freeman als Zas

Daman Mills als JKR-721

Suzie Yeung als Verschiedene Charaktere

Sean Chiplock als Verschiedene Charaktere

Jenny Yokobori als Kari Hudo

Cassie Ewulu als Lucia

Sarah Thomas als Fenia

Rhiannon Moushall als Assan

Christina Kelly als Lau

Lindsay Sheppard als Rysa und Nasar

Adin Rudd als Lucio

Michael Kovach als Azufra

Farah Rishi als Orola

Dawn M. Bennett als Rhallus

Tamara Ryan als Gladys

Laila Berzins als Buki

Marissa Lenti als Sophia

Dani Chambers als Adri

Kamran Nikhad als Enzo

Natalie van Sistine als Mother Superior

Tyler Carson als Armando

Tiana Camacho als Galley und June

Meredith Sims als Volcano und Paulina

Vincent Fallow als Farmer Robert

Cris Tales ist ein JRPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einem Bildschirm zusammengeführt werden. Die Spieler können Crisbells erstaunliche Fähigkeit nutzen, zwischen den Zeitepochen zu springen, um sowohl Bürgern in den Königreichen von Crystallis zu helfen als auch Überraschungsangriffe auf Feinde durchzuführen.

Wenn Crisbell ihre magische Welt vor dem Bösen retten will, muss sie ihre Macht nutzen, um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu formen, während sie Verbündete sammelt, die ihr bei ihrer Mission helfen.