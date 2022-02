CrossfireX: Nur eine Kampagne im Xbox Game Pass enthalten

Autor:, in / CrossfireX

CrossfireX bietet für Xbox Game Pass-Abonnenten nur eine der beiden Kampagnen an.

Die Veröffentlichung von CrossfireX startet nächste Woche und der Pre-Load steht jetzt schon bereit. Neben dem Multiplayer-Modus von Smilegate, erwarten euch auch die Kampagnen-Kapitel von Remedy Entertainment. Diese nennen sich Operation Catalyst und Opertation Sepctre. Hier erlebt ihr die Rivalität zwischen den beiden Gruppierungen Global Risk und Black List.

Wie der offizielle Twitter-Account von CrossfireX nun jedoch mitteilte, wird nur die Operation Catalyst im Xbox Game Pass enthalten sein. Wenn ihr Zugriff auf beide Missionen haben wollt, solltet ihr das CrossfireX Ultimate Package kaufen, welches ihr aktuell auch schon im Store vorbestellen könnt.

Für aktuell 24,99 €, anstatt der sonst 29,99 €, erhaltet ihr hier neben den beiden Kampagnen noch Zugriff auf den Premium Battle Pass für die Season 1.

Da Operation Catalyst in der Beta und den Previews viele Spieler nicht überzeugen konnte, steht die Frage im Raum, ob sich die Xbox Game Pass Version überhaupt lohnt. Scheinbar will Smilegate in Zukunft seine Kampagnen wie DLC-Erweiterungen anbieten und euch somit weiter zur Kasse bitten. Ob und wie gut diese Art der Monetarisierung bei den CrossfireX-Fans ankommen wird, muss die Zeit zeigen.

Ab dem 10. Februar 2022 ist CrossfireX für die Xbox One und die Xbox Series Konsolen spielbar.