Crysis 4: Spiel noch in früher Entwicklungsphase

Die Entwicklung von Crysis 4 befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase und man will auf die Community hören.

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung des nächsten Teils der Crysis-Reihe, wurde ein Blogartikel auf der Webseite des Entwicklers veröffentlicht.

Crytek CEO Avni Yerli schreibt darin, dass man sich freut einen neuen Teil bestätigen zu können. Die Community habe lange danach gefragt.

Das Spiel befinde sich derzeit noch in einer frühen Phase der Entwicklung, wie es weiter heißt. Es dauert also noch eine Weile, doch man wolle die Community auch wissen lassen, dass man auf sie hören und mit ihr zusammenarbeiten will.

Yerly schreibt dazu:

„Crytek ist stolz darauf, mit der Community zusammenzuarbeiten, um die Spiele zu entwickeln, die ihr spielen wollt. Crysis ist für so viele Menschen unglaublich wichtig – es wird von Spielern auf der ganzen Welt geliebt, und einige derjenigen, die heute in der Branche arbeiten, haben dies aufgrund des Originalspiels getan. Wir wollen also sicherstellen, dass der nächste Teil der Reihe all eure Erwartungen erfüllt. Macht mit bei unseren sozialen Netzwerken und beteiligen euch!“

Mit der Zeit wird es erste Details zum echten Next-Gen-Shooter geben. Damit dürfte Crysis 4 wohl nicht für ältere Konsolengenerationen erscheinen.

