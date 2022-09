Cyberpunk 2077: FPS-Test zum Performance-Modus auf Xbox Series S

Autor:, in / Cyberpunk 2077

In dieser Woche hat CD Projeckt RED seinem Rollenspiel Cyberpunk 2077 ein neues Update spendiert.

Neben neuen Aufträgen, Waffen und Features haben die Entwickler dem Spiel auf Xbox Series S-Konsolen einen Performance-Modus hinzugefügt.

Laut den Patch Notes zu Update 1.6 zielt der Performance-Modus auf 60 FPS in 900p ab. Wobei für gewöhnlich eine dynamische Skalierung der Auflösung zwischen 800 und 1080p vorgenommen wird.

Wie die Framerate in der Praxis ausschaut, zeigt VG Tech in einem Analyse-Video. So wurde festgestellt, dass die höchste Auflösung den offiziellen Angaben entspricht und man FSR 1.0 zum Hochskalieren verwendete. Variable Rate Shading scheint ebenfalls verwendet worden zu sein.

Im Vergleich zu Xbox Series X wurden auf der Xbox Series S im selben Modus Abstriche bei einer geringeren Qualität von Textur, Schatten und Menschen gemacht.

Die FPS-Zahlen können in den meisten Fällen laut Video gehalten werden. Gelegentlich gehen einige FPS in intensiven Szenen oder in Zwischensequenzen verloren.