DayZ: Das Experimental Update 1.22 für Überlebenskünstler

Das Experimental Update 1.22 von DayZ verspricht eine neue Kollektion an Taschen, doch das Update kann noch mehr. Laut offizieller Mitteilung von Bohemia Interactive wurde der Nahkampf verfeinert und auch an der Leistung des Server-Browsers wurde herumgeschraubt.

Im Spiel räumt euch ein verbesserter Schutz durch Kleidungsstücke bessere Überlebenschancen ein. Während der Apokalypse möchtet ihr aber natürlich auch stylisch aussehen. Deshalb wird mit der besagten Auswahl an Taschen für Experimental Update 1.22 geworben, in denen ihr all das unterbringt, was ihr für den Überlebenskampf benötigt.