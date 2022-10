Dead by Daylight: Zusammenarbeit für Comicbuch verkündet

Autor:, in / Dead by Daylight

Dead by Daylight veröffentlicht erstes Comicbuch! Behaviour Interactive kündigt dafür eine Zusammenarbeit mit Titan Comics an.

Behaviour Interactive kündigt seine Zusammenarbeit mit Titan Comics an, um das düstere Universum von Dead by Daylight in die Welt der Comics zu bringen. Die Veröffentlichung des Projekts ist für März 2023 geplant.

Das Dead by Daylight-Comicbuch wurde von Harvey Award-Gewinnerin Nadia Shammas (Squire, Where Black Stars Rise) geschrieben und von Dillon Snook (Bluefall) gezeichnet und behandelt die Geschichte des von den Fans geliebten Killers Die Legion.

Die Legion besteht aus einer engen Gruppe von vier Teenagern mit Problemen, darunter der Highschool-Abbrecher Frank, das Kleinstadtmädchen Julie, der Witzbold Joey und die schüchterne und naive Susie. Das Comicbuch behandelt und erforscht die Geschichte der Legion, während sie sich mit der Dunkelheit in sich selbst und in der Welt um sie herum auseinandersetzt.

„Comic-Bücher haben einen besonderen Platz in meinem Herzen, so wie bei vielen Leuten im Team. Was für ein großartiger Zeitpunkt für Dead by Daylight, das zum ersten Mal in diesem Format erscheint. Die Legion ist eine sehr interessante Gruppe von Charakteren. Es ist großartig, sich mit ihnen zu beschäftigen, da sie die sehr universellen Themen Teenagerangst, Wut und Rache verkörpern“, sagt Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Behaviour Interactive. „Zu sehen, wie unsere Geschichten und Charaktere auf Papier zum Leben erweckt werden, ist ein wunderbares Gefühl und wir hoffen, dass unsere Fans es genauso schätzen wie wir. Stay tuned!“

Die englische Version von Dead by Daylight Issue #1 wird im März 2023 in den Comicläden und auf digitalen Geräten erscheinen.