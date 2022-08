Dead Island 2: Freischaltbare Bezirke statt offene Spielwelt

Seit der gestrigen Neuankündigung von Dead Island 2 gibt es weitere Informationen zum Zombie-Actionspiel von Dambuster Studios durch Hands-On-Preview und Interviews.

Game Director David Stenton und Creative Director James Worral haben im Interview mit Eurogamer erzählt, dass Dead Island 2 keine offene Spielwelt bereithalten wird. Spieler werden Bezirke in unterschiedlichen Größen freispielen, zwischen denen sie reisen können.

David Stenton sagte: „Wir haben L.A. in eine Reihe von Bezirken eingeteilt. Einige von ihnen sind sehr weitläufig, andere sind etwas kleiner – der, den ihr heute gespielt habt, ist einer der kleineren. Man kann zwischen den Distrikten reisen, wenn sie im Verlauf der Geschichte freigeschaltet werden. Es gibt alle möglichen Nebenquests verschiedener Art, die in diesen Bezirken ablaufen.“

Abwechslung dürften dann nicht nur die Bezirke selbst bieten. Wie James Worral erklärt, befinden sich auch unterschiedlich gekleidete Typen von Untoten, die das Leben von Los Angeles widerspiegeln sollen.

„Jeder Bezirk hat seine eigene Zombiepopulation, und sie sind alle so kuratiert und gekleidet, dass sie die jeweilige Gegend und insbesondere das Leben in LA widerspiegeln. So haben wir zum Beispiel einen Rollschuh fahrenden Schreier mit Helm auf Rollschuhen. Wir haben Muscle Beach, wo man viele dieser mit Steroiden durchtränkten Big Crusher-Typen kennenlernt. Hier geht es darum, direkt ins Gesicht zu sehen, richtig? Wir sind nicht daran interessiert, Horden von World War Z-Zombies aus der Ferne zu zeigen, hier geht es um den Kampf und die Unmittelbarkeit, und deshalb müssen sich diese Zombies anfühlen, als wären sie einmal echte Menschen gewesen.“