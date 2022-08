Dead Island 2: Neuer Trailer und Release-Termin zum Zombiespiel

Da die letzten sechs Jahre seit dem letzten Trailer zu Dead Island 2 wie im Flug vergangen sind, wird es Zeit für einen neuen Einblick in das Zombiespiel.

Publisher Deep Silver und Entwickler Dambuster Studios stellen nach einer mehr als turbulenten Entwicklung Dead Island 2 erneut vor.

„Ihr wurdet gebissen und seid infiziert, aber fitter als je zuvor. Lernt, das durch eure Adern fließende Virus unter Kontrolle zu halten, während ihr LA einen schönen neuen (ziemlich roten) Anstrich verpasst, mit Zombiegedärm verschönert, ganz nebenbei noch das Komplott hinter der Epidemie aufdeckt und erfahrt, wer – oder was –ihr seid. Und dabei möglichst auch noch am Leben bleibt. Schlitzt, bombt und ballert euch euren Weg durch die schreckensschwangeren Straßen der Stadt der Engel und entsorgt alle Untoten, die euch krumm kommen. Das Schicksal der Stadt – und der gesamten Menschheit – liegen in euren infizierten Händen. Nur kein Druck.“