Der Herr der Ringe: Gollum: Stealth-Adventure erreicht Goldstatus

Das Stealth-Adventure Der Herr der Ringe: Gollum hat Goldstatus erreicht. Die Veröffentlichung wird demnach pünktlich am 25. Mai 2023 erfolgen.

Wer sich ein Bild vorab verschaffen möchte, kann sich 40 Minuten Gameplay ansehen, die Deadelic Entertainment und Nacon bereitgestellt haben.

Das Spiel wird am 25. Mai 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen. Eine Version für die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr veröffentlicht werden.