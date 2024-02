Deus Ex: Mankind Divided: Synchronsprecher soll nicht über Adam Jensen reden

Außer Gerüchten zu intern bei Eidos eingestellten Nachfolgern gab es in den letzten Jahren wenig Neuigkeiten zur Stealth-Rollenspiel-Reihe Deus Ex.

Neben den vielen Fans der Reihe wünscht sich auch Adam Jensen-Synchronsprecher Elias Toufexis einen neuen Deus Ex-Ableger. In der Vergangenheit äußerte sich Toufexis immer wieder zu einer möglichen Zukunft des Hauptprotagonisten aus Deus Ex: Human Revolution und Deus Ex: Mankind Divided.

In einem neuen Interview mit PCGamesN macht der Synchronsprecher allerdings nicht viel Hoffnung auf einen baldigen Nachfolger mit Adam Jensen in der Hauptrolle. Das Verhältnis zwischen ihm und Entwickler Eidos Montreal sei nicht so gut wie man annehmen würde und er habe seit langem nichts mehr vom Studio gehört.

Der letzte Kontakt habe im Jahr 2020 stattgefunden, als Eidos ihn dazu aufforderte, in Interviews und Podcasts nicht mehr über Adam Jensen zu sprechen:

„Selbst als [Eidos Montreal] loszog und Guardians Of The Galaxy entwickelte und eine [Deus Ex]-Fortsetzung auf Eis legte, musste ich das aus zweiter Hand erfahren. Sie haben mir nicht einmal ein Vorsprechen angeboten. Sie haben mir nichts gesagt. Alles, was ich gehört habe, ist von Freunden inoffiziell, und das ist nicht viel.“ „Ich erinnere mich daran, dass ich 2020 von Eidos angerufen wurde, um mich zu bitten, nicht mehr über Adam Jensen in Interviews und Podcasts zu sprechen, weil sie wollten, dass sich die Leute auf andere Dinge des Studios konzentrieren, was wirklich zeigt, wie beliebt Jensen ist, oder zumindest war.“

Bereits vor einer Woche hatte sich Toufexis in einem Reddit-Post quasi von dem von ihm vertonten Charakter verabschiedet, ließ dabei aber die Möglichkeit einer Rückkehr, im Falle der Übernahme der Deus Ex-Marke durch ein anderes Unternehmen, offen.