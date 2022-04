Diablo 4: Über 150 Dungeons in der offenen Spielwelt vorhanden

Laut dem aktuellen Entwickler-Update zum Action-Rollenspiel, wird Diablo 4 euch sehr viele Gelegenheiten geben, euer Inventar mit Gold und Beute vollzustopfen.

Wie Brian Fletcher vom Designteam erklärt, habe man neue Wege gefunden, um mehr von den zufallsgenerierten Inhalten zu schaffen. So änderte man die Umgebungskunst so, dass sie mehrmals angewendet werden kann. Sozusagen eine Vorlage, die für mehr als einen Dungeons genutzt werden kann.

„Dungeons sind weiterhin zufallsgenerierte Inhalte, wie ihr sie aus anderen Diablo-Spielen kennt und liebt. Wir haben uns aber einige neue und spannende Features überlegt, mit denen wir die Welt von Sanktuario mit mehr Dungeons als je zuvor füllen können.“

„Um mehr als 150 Dungeons in die Spielwelt packen zu können, mussten wir unsere Herangehensweise an Umgebungskunst verändern, damit sie für mehrere Orte und nicht nur für einen Dungeon verwendet werden kann. Wir teilen also die Gestaltung in sogenannte Grafikvorlagen ein. Ein paar dieser Grafikvorlagen möchten wir euch hier vorstellen und zeigen, wie wir sie mit Requisiten, interaktiven Gegenständen und Beleuchtung kombinieren. So entstehen abwechslungsreiche Dungeons, die gleichzeitig handgefertigt und zufallsgeneriert sind. Um einen Dungeon zu erstellen, müssen viele Teams lange Zeit arbeiten, also sind wir stolz, euch heute unsere Arbeit vorstellen zu können.“