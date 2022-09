In Zusammenarbeit mit Twitch findet nächste Woche der ID@Xbox Herbst Showcase statt. Wie gewohnt werden zahlreiche unabhängige Entwicklerstudios ihre Projekte präsentieren.

Am Mittwoch, dem 14. September erwarten Fans ab 19 Uhr Updates zu Metal: Hellsinger, You Suck at Parking und weiteren Spielen sowie Ankündigungen, Trailer, Xbox Game Pass-Neuigkeiten und ein Einblick in Ghostbusters: Spirits Unleashed mit Entwicklerinterviews und Gameplay.

Ab 18:30 Uhr startete die Pre-Show, während der die Black Girl Gamers den Multiplayer-Titel Eville mit Gameplay-Szenen präsentieren werden.

Die Pre-Show sowie die 90-minütige Haupt-Show können exklusiv auf Twitch über die Kanäle BlackGirlGamers, twitchgaming, Xbox oder einen Co-Stream verfolgt werden.